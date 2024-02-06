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Ловчев: «Спартаку» нужен вратарь выдающийся — калибра Акинфеева

Ловчев: «Спартаку» нужен вратарь выдающийся — калибра Акинфеева
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о текущей ситуации с вратарями в московской команде. Футбольный эксперт отметил, что хотел бы видеть в составе красно-белых голкипера, похожего по игровым качествам на Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА.

«На мой взгляд, проблема с вратарями в «Спартаке» есть. Думалось, что Селихов и Максименко — это пара на достаточно долгое будущее, потому что ребята выдавали хорошие отрезки, когда именно они вытаскивали матчи.

Но для вратаря очень важна стабильность, пошли ошибки, возникла неуверенность. И сейчас вратарскую бригаду в «Спартаке» я не могу назвать ведущей стране. Есть Акинфеев, к нему подтянулся Сафонов. А спартаковские вратари не выросли пока в тех, в кого обещали вырасти: многовато ошибок, есть неуверенность, очень много пропущенных голов. Справедливости ради, это не только вопрос к вратарям — это вопрос к квалификации защитников, а также к умению тренерского штаба игру в обороне выстроить.

«Спартаку» нужен вратарь выдающийся — калибра Акинфеева, Сафонова. У красно-белых в разные годы было много классных голкиперов — Маслаченко, Кавазашвили, Прохоров, Дасаев. Это люди, которые давали уверенность, оставляли след в истории», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне голкиперы «Спартака» Александр Максименко, Илья Свинов и Александр Селихов провели суммарно 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустили 36 голов. Ранее сообщалось об интересе красно-белых к вратарю ЦСКА Илье Помазуну, выступающего на правах аренды за «Урал».

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Источник: «Спартак» близок к трансферу голкипера из ЦСКА
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