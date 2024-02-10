Экс-игрок «Сочи» Лука Джорджевич подтвердил, что переходит в саудовский клуб

Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич подтвердил, что переходит в саудовский клуб «Абха».

«Я уже нашёл новый клуб — «Абха» из Саудовской Аравии. Всё решено, завтра вылетаю», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент футболиста заявил, что 29-летний черногорский нападающий подпишет контракт с = клубом «Абха» из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Лука провёл за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс. Джорджевич до перехода в «Сочи» играл в РПЛ за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».