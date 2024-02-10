Агент Джорджевича заявил, что игрок перейдёт в клуб «Абха» из Саудовской Аравии

Футбольный агент Игор Глушевич, который представляет интересы нападающего Луки Джорджевича, заявил, что игрок перейдёт в в клуб «Абха» из Саудовской Аравии.

«Джорджевич в скором времени перейдёт в «Абха» из Саудовской Аравии», — сказал Глушевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее в «РБ Спорт» сообщили, что 29-летний черногорский нападающий подпишет контракт с саудовским клубом.

В нынешнем сезоне Лука провёл за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс. Джорджевич до перехода в «Сочи» играл в РПЛ за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».