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Хавбек «Реала» Гюлер заинтересовал сразу несколько европейских клубов

Хавбек «Реала» Гюлер заинтересовал сразу несколько европейских клубов
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Ряд европейских клубов заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» и сборной Турции Арды Гюлера. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на подписание 18-летнего атакующего хавбека в предстоящее летнее трансферное окно претендуют «ПСЖ», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Байер» и дортмундская «Боруссия».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь три неполных матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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