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«ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции
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Завершился матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» принимал «Лилль». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Второй дивизион - Центр - 2010 . 25-й тур
30 сентября 2010, четверг. 16:00 МСК
Спартак Тм
Тамбов
Окончен
0 : 1
Зенит Пз
Пенза
0:1 Антонов – 87'    

В составе победителей отличились Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло Муани. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Лилля» Алешандро.

В составе «Лилля» забил Юсуф Языджи.

Таким образом, «ПСЖ» одержал четвёртую победу за последние пять матчей в чемпионате Франции. «Лилль», в свою очередь, прервал беспроигрышную серию в чемпионате Франции из двух побед и одной ничьей.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 50 очков. «Лилль», в свою очередь, находится на четвёртом месте, записав в свой актив 35 очков.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Нантом», а «Лилль» проведёт матч с «Гавром».

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