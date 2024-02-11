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Игрок «Спартака» Бонгонда получил травму в матче за третье место Кубка Африки

Игрок «Спартака» Бонгонда получил травму в матче за третье место Кубка Африки
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В матче за бронзовые медали Кубка африканских наций между сборной ЮАР и ДР Конго вингер московского «Спартака», выступающий в составе ДР Конго Тео Бонгонда получил повреждение.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
ДР Конго
1:0 Аллер – 65'    

Отметим, что игрок московского «Спартака» Бонгонда вышел в стартовом составе. Нападающий получил повреждение и покинул поле уже на 33-й минуте.

На Кубке африканских наций 28-летний Бонгонда принял участие во семи матчах, однако не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Напомним, сборная ЮАР одержала победу в матче за бронзовые медали с ДР Конго. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти точнее были южноафриканцы — 6:5.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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