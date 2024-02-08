«Спартак» поддержал Бонгонда после поражения ДР Конго в полуфинале Кубка Африки

«Спартак» поддержал своего игрока Тео Бонгонда после поражения ДР Конго в полуфинале Кубка Африки со сборной Кот-д'Ивуара (0:1).

«Сборная ДР Конго уступила в полуфинале Кубка Африки. Команда Бонгонда проиграла Кот-д'Ивуару (0:1). Тео вышел на замену на 46-й минуте. 10 февраля Тео и его партнёрам по сборной предстоит матч с ЮАР за бронзу турнира. Верим в нашего №77!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

В матче за третье место Сборная ДР Конго с ЮАР. Матч состоится в субботу, 10 февраля. В финальном матче турнира, который пройдёт 11 февраля, сборная Кот-д'Ивуара встретится с Нигерией.

Ранее из РПЛ в Кубке Африки выступили Муми Нгамалё (Камерун, «Динамо»), Мохамед Конате (Буркина-Фасо, «Ахмат»), Зе Турбо (Гвинея-Бисау, «Пари НН»), Кевин Ленини (Кабо-Верде, «Краснодар»).

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