Гаджиев рассказал, есть ли у него претензии к Бердыеву из-за ухода из «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на вопрос о наличии претензий к покинувшему пост главного тренера команды из Дагестана Курбану Бердыеву.

«Нет ли у меня претензий к Бердыеву по поводу его решения уйти? Бекиич – классный специалист, был и остаётся моим другом. Смело заявляю об этом, потому что именно об этом мы говорили в последних наших встречах. Иначе и разошлись бы по-другому. А с друзьями всегда более откровенный, порой более жёсткий разговор, потому что доверяешь, потому что хочешь помочь, а не навредить. Как говорили древние греки? «Платон мне друг, но истина дороже».

Считаю, что в целом мы с ним работали хорошо. И не только в клубе. Какие могут быть претензии к Бердыеву, ведь помимо основной работы он ещё ездил в детские футбольные школы республики, встречался с местными футбольными тренерами, проводил для них семинары?» — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

1 февраля 2024 года стало официально известно об уходе 71-летнего экс-главного тренера казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева с должности главного тренера махачкалинского «Динамо». Бердыев возглавил дагестанский клуб в июле 2023 года, под его руководством динамовцы провели 21 матч во всех турнирах, добившись 11 побед и четырёх ничьих при шести поражениях. По итогам осенней части сезона махачкалинцы лидируют в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.

7 февраля официальный сайт «Динамо» объявил о назначении на пост главного тренера 57-летнего Хасанби Биджиева.