Экс-вратарь «Спартака»: Червиченко даже Романцева отлучил от принятия решений

Экс-голкипер московского «Спартака» Максим Левицкий рассказал о ситуации в клубе в начале нулевых.

«Было тяжеловато. Там ещё внутренние пертурбации начались. Когда я подписывал контракт со «Спартаком», к руководству дорвались люди, которые заработали деньги где-то на стороне и решили, что способны быть суперменеджерами, если решают вопрос на миллиард долларов. Я имею в виду экс-президента клуба Червиченко. Даже Романцева отлучили от руководства и принятия решений. Дошли до того, что президент приводил в команду «пассажиров», — приводит слова Левицкого «Украинский футбол».

51-летний экс-вратарь Максим Левицкий выступал за московский «Спартак» в двух сезонах с 2001 по 2002 год. Бизнесмен Андрей Червиченко с июля 2000 года занял пост вице-президента красно-белых, а в мае 2002 года стал президентом и владельцем команды, выкупив контрольный пакет акций у совмещавшего посты президента и главного тренера Олега Романцева.