Президент «Сантоса» подтвердил разговор с Неймаром о возможном возвращении в клуб

Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал, что провёл короткий, но важный разговор с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром по поводу возможного возвращения в клуб.

«Разговор был очень коротким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными», — приводит слова Тейшейры ESPN Brasil.

32-летний Неймар стал игроком клуба из Саудовской Аравии летом 2023 года, однако практически сразу получил разрыв крестообразной связки и выбыл из строя до апреля 2024 года. За новую команду бразилец в пяти матчах забил гол и отдал три результативные передачи.

За «Сантос» Неймар выступал до 2013 года, когда началась его европейская карьера в «Барселоне». Нападающий является воспитанником бразильского клуба.