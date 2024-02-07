«Отпраздновать с моей семьёй и друзьями было потрясающе». Неймар — о дне рождения

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар высказался о праздновании дня рождения. В понедельник, 5 февраля, ему исполнилось 32 года.

«Я плакал, улыбался и был очень счастлив в свой день. После 11 лет отпраздновать рядом с моей семьёй и друзьями было потрясающе», — написал Неймар в социальной сети.

Фото: Из личного архива Неймара

Профессиональную карьеру Неймар начал в бразильском «Сантосе», за первую команду он дебютировал в марте 2009 года. В 2013-м нападающий перебрался в «Барселону», в составе которой дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2017 году Неймар откликнулся на приглашение французского клуба «Пари Сен-Жермен» и выступал за него на протяжении шести лет. Прошлым летом Неймар присоединился к саудовскому «Аль-Хилялю».