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«Отпраздновать с моей семьёй и друзьями было потрясающе». Неймар — о дне рождения

«Отпраздновать с моей семьёй и друзьями было потрясающе». Неймар — о дне рождения
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар высказался о праздновании дня рождения. В понедельник, 5 февраля, ему исполнилось 32 года.

«Я плакал, улыбался и был очень счастлив в свой день. После 11 лет отпраздновать рядом с моей семьёй и друзьями было потрясающе», — написал Неймар в социальной сети.

Фото: Из личного архива Неймара

Профессиональную карьеру Неймар начал в бразильском «Сантосе», за первую команду он дебютировал в марте 2009 года. В 2013-м нападающий перебрался в «Барселону», в составе которой дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2017 году Неймар откликнулся на приглашение французского клуба «Пари Сен-Жермен» и выступал за него на протяжении шести лет. Прошлым летом Неймар присоединился к саудовскому «Аль-Хилялю».

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