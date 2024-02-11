Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: у Каземиро и Майну есть особая связь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что опорный полузащитник «красных дьяволов» Каземиро может стать отличным наставником для 18-летнего хавбека манкунианцев Кобби Майну.

«Всегда заметно влияние такого игрока, как Каземиро. Он придаёт вам спокойствие и уверенность при владении мячом и видит, куда нужно сделать решающий пас.

Кобби с удовольствие тренируется, у них с Каземиро есть особая связь. Каземиро обладает опытом, который может помочь Кобби в его развитии. Конечно, в первую очередь Каземиро следит за своей игрой, но он также пытается помочь и поддержать Майну», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне Майну принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.