Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: у Каземиро и Майну есть особая связь

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: у Каземиро и Майну есть особая связь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что опорный полузащитник «красных дьяволов» Каземиро может стать отличным наставником для 18-летнего хавбека манкунианцев Кобби Майну.

«Всегда заметно влияние такого игрока, как Каземиро. Он придаёт вам спокойствие и уверенность при владении мячом и видит, куда нужно сделать решающий пас.

Кобби с удовольствие тренируется, у них с Каземиро есть особая связь. Каземиро обладает опытом, который может помочь Кобби в его развитии. Конечно, в первую очередь Каземиро следит за своей игрой, но он также пытается помочь и поддержать Майну», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне Майну принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Рио Фердинанд: Кобби Майну напоминает мне Зеедорфа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android