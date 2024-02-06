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Рио Фердинанд: Кобби Майну напоминает мне Зеедорфа

Рио Фердинанд: Кобби Майну напоминает мне Зеедорфа
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре 18-летнего полузащитника «красных дьяволов» Кобби Майну. Бывший игрок обороны отметил схожесть молодого хавбека манкунианцев с легендарным полузащитником «Милана» Кларенсом Зеедорфом.

«Я думаю, что Кобби играет как Зеедорф. Это сравнение исходит из моего видения игры. Я не говорю, что он так же хорош или что он собирается стать Кларенсом, но вижу некоторое сходство между ними», – приводит слова Фердинанда аккаунт Centre Devils в соцсети Х (ранее Twitter).

Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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