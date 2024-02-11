Защитник «Зенита» Караваев назвал самого сильного легионера, с которым играл в России

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о самом сильном легионере, с которым играл в России.

«Самый сильный легионер, с которым играл в России? Наверное, Малком.

А против кого? Дуглас Коста. В ЦСКА на сборах. Тогда меня знатно повозили они с Срной. Перишич ещё. Я против него играл за «Спарту» — против «Интера». Кстати, мы их дома обыграли. И потом ещё недавно мы боролись за первое место в группе за сборную России», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Вячеслав Караваев провёл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.