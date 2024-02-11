Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: Файзуллаев в Европе? Ему нужно продолжать выступать за армейцев

Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: Файзуллаев в Европе? Ему нужно продолжать выступать за армейцев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Юрис Лайзанс ответил на вопрос, может ли полузащитник красно-синих и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, ярко проявляющий себя в нынешнем сезоне, привлечь внимание европейских клубов.

«Ему надо продолжать выступать за ЦСКА. Он только полгода отыграл. Командные результаты не очень хорошие, а нужно, чтобы они были более стабильные. Хотя какой-то иностранный клуб может и сейчас устроить, как он раскрылся, и рассчитывает, что он может быть ещё сильнее. Кто-то ждёт момента, когда он полностью раскроется», — приводит слова Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Гинер решит этот вопрос». Экс-игрок ЦСКА Лайзанс — о продлении контракта с Чаловым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android