«Гинер решит этот вопрос». Экс-игрок ЦСКА Лайзанс — о продлении контракта с Чаловым

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Юрис Лайзанс поделился мнением о ситуации с пролонгацией трудового соглашения с нападающим красно-синих Фёдором Чаловым, которое истекает в конце нынешнего года.

«Думаю, он должен договориться и найти общий язык с ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер решит этот вопрос. Но если человек не хочет, какие бы деньги ему ни давали, он не останется. Просто Чалов – воспитанник армейского клуба и должен понимать, что ЦСКА для него сделал, и найти оптимальное решение для себя и клуба», — приводит слова Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее появилась информация, что Чалов покинул тренировочные сборы ЦСКА в Турции для того, чтобы отправиться в Москву с целью обсуждения нового контракта.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Лайзанс являлся игроком ЦСКА с 2001 по 2007 год. За этот период он сыграл в 110 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился восьмью голами и семью результативными передачами.