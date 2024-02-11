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«Кайрат» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Зимнего кубка РПЛ начнётся в 20:00

«Кайрат» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Зимнего кубка РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 11 февраля, состоится матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и российский «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Winline Зимний Кубок РПЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Зимнего кубка РПЛ «Ростов» набрал шесть очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице данного соревнования. В свою очередь, на текущий момент «Кайрат» провёл одну игру на этом товарищеском турнире, в которой не заработал ни одного очка, в результате чего располагается на четвёртой строчке.

В последнем матче на Зимнем кубке РПЛ «Ростов» разгромил московский «Спартак» со счётом 3:0. В предыдущей встрече «Кайрат» проиграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 0:2.

Турнирная таблица Зимнего Кубка РПЛ
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