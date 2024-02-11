The Guardian: «Челси» не планирует продлевать контракт с 39-летним защитником Силвой

Руководство и тренерский штаб «Челси» приняли решение, что не будут пролонгировать трудовое соглашение с 39-летним центральным защитником Тьягой Силвой, которое истекает грядущим летом. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, несмотря на то что лондонский клуб не намерен продлевать контракт с бразильским футболистом, он хочет расстаться с Силвой, проявив уважение к нему. Источник не уточняет, какие мероприятия в связи с этим будут проведены.

Напомним, Силва стал игроком «Челси» в 2020 году.

В нынешнем сезоне защитник «синих» принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.