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The Guardian: «Челси» не планирует продлевать контракт с 39-летним защитником Силвой

The Guardian: «Челси» не планирует продлевать контракт с 39-летним защитником Силвой
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Руководство и тренерский штаб «Челси» приняли решение, что не будут пролонгировать трудовое соглашение с 39-летним центральным защитником Тьягой Силвой, которое истекает грядущим летом. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, несмотря на то что лондонский клуб не намерен продлевать контракт с бразильским футболистом, он хочет расстаться с Силвой, проявив уважение к нему. Источник не уточняет, какие мероприятия в связи с этим будут проведены.

Напомним, Силва стал игроком «Челси» в 2020 году.

В нынешнем сезоне защитник «синих» принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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