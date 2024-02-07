Жена Тьяго Силвы высказалась о прошлом посте, где заявила, что пришло время для перемен

Изабелла Силва, которая является женой защитника английского «Челси» Тьяго Силвы, прокомментировала своё прошлое высказывание.

«Мне жаль, что мой личный взрыв страстного болельщика «Челси» оказал такое влияние. Я страстно люблю команду, меня радуют победы, и меня огорчают поражения. Мы все хотим одного и того же: команду-победителя, давай, «Челси!!» — написала Силва в соцсети Х (ранее Twitter).

Тьяго Силве уже 39 лет. В таком возрасте в нынешнем сезоне бразилец провёл за «Челси» 27 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами.

На данный момент после 22 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 10-м месте с 31 очком. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии четвёртого раунда 7 февраля должен сыграть с «Астон Виллой».