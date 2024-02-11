«Ливерпуль» установил первый контакт с Хаби Алонсо

Английский «Ливерпуль» установил первый контакт с главным тренером немецкого «Байера» Хаби Алонсо, сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. В качестве основных замен немецкому специалисту считаются Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».