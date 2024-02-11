Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» установил первый контакт с Хаби Алонсо

«Ливерпуль» установил первый контакт с Хаби Алонсо
Комментарии

Английский «Ливерпуль» установил первый контакт с главным тренером немецкого «Байера» Хаби Алонсо, сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. В качестве основных замен немецкому специалисту считаются Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Материалы по теме
«Ливерпуль» может усилиться Вирцем и Та в случае назначения Хаби Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android