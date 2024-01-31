«Ливерпуль» может усилиться Вирцем и Та в случае назначения Хаби Алонсо

Сразу два футболиста «Байера» могут пополнить ряды «Ливерпуля» в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, в случае назначения нынешнего наставника «Байера» Хаби Алонсо главным тренером мерсисайдцев вместе с ним на «Энфилд» могут переехать игрок обороны Жонатан Та и атакующий полузащитник Флориан Вирц.

Отмечается, что покупка немецкого защитника обойдётся «Ливерпулю» всего в € 18 млн. Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

Та, в свою очередь, принял участие в 24 играх во всех турнирах, забив пять мячей. Трудовое соглашение защитника рассчитано до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.