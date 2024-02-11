Жена Юрия Гаврилова рассказала о текущем состоянии ветерана «Спартака»

Наталья Гаврилова, супруга бронзового призёра Олимпиады‑1980 Юрия Гаврилова, рассказала, что бывший футболист идёт на поправку.

«Большое спасибо всем, кто интересуется здоровьем моего мужа. Он идёт на поправку, аппетит постепенно приходит в норму, он большой молодец, но Юра ещё будет в больнице некоторое время. Сколько именно? Врачи пока не говорят, но динамика положительная. Разговаривать ему пока тяжело, поэтому разговоры по телефону на данный момент ограничены. Хочется поблагодарить врачей, которые очень ответственно подходят к делу», — приводит слова Гавриловой «РБ Спорт».

Гаврилов является двукратным чемпионом СССР. Однажды Юрий становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР в сезоне-1983. За красно-белых он выступал до 1985 года. Недавно он перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого лёгкого.