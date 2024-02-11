Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Штутгарт» уверенно обыграл «Майнц» в матче 21-го тура Бундеслиги

«Штутгарт» уверенно обыграл «Майнц» в матче 21-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Денизом Айтекином. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:1.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Миттельштедт – 45+2'     2:0 Левелинг – 45+5'     3:0 Ундав – 73'     3:1 Ажорк – 76'    

На 45-й минуте отличился защитник «Штутгарта» Максимилиан Миттельштедт. Ему ассистировал Паскаль Штенцель. В добавленное время к первому тайму нападающий Джейми Левелинг забил второй мяч «Штутгарта». Снова ассист на счету Паскаля Штенцеля. На 74-й минуте форвард хозяев Дениз Ундав довёл счёт до крупного. Через две минуты нападающий Людовик Ажорк отыграл один мяч «Майнца».

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка после 21 матча. «Майнц» находится на 17-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (55).

Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android