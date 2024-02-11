«Штутгарт» уверенно обыграл «Майнц» в матче 21-го тура Бундеслиги

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Денизом Айтекином. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:1.
На 45-й минуте отличился защитник «Штутгарта» Максимилиан Миттельштедт. Ему ассистировал Паскаль Штенцель. В добавленное время к первому тайму нападающий Джейми Левелинг забил второй мяч «Штутгарта». Снова ассист на счету Паскаля Штенцеля. На 74-й минуте форвард хозяев Дениз Ундав довёл счёт до крупного. Через две минуты нападающий Людовик Ажорк отыграл один мяч «Майнца».
«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка после 21 матча. «Майнц» находится на 17-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (55).
- 11 февраля 2024
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