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«Севилья» — «Атлетико»: мадридский клуб пропустил на 15-й минуте первого тайма

«Севилья» — «Атлетико»: мадридский клуб пропустил на 15-й минуте первого тайма
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В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Севилья» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качества главного арбитра встречи выступает Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начался в 20:30 мск. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 1:0.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
2-й тайм
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Ромеро – 15'    

На 15-й минуте счёт в игре открыл Ромеро.

В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 4-го тура испанской Ла Лиги. Эта игра состоялась 23 декабря 2023 года. Она завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0. Кроме того, они играли между собой в четвертьфинале Кубка Испании по футболу. Матч состоялся 25 января текущего года. Он закончился победой «Атлетико» со счётом 1:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 23 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 48 очков и занимает четвёртое место в таблице. «Севилья» после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработала 20 очков и расположилась на 17-й строчке.

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