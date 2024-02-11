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«Милан» — «Наполи»: Эрнандес вывел миланцев вперёд

«Милан» — «Наполи»: Эрнандес вывел миланцев вперёд
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В матче 24-го тура итальянской Серии А встречаются «Милан» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Игра началась в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте Тео Эрнандес сам начал атаку, отдал на Оливье Жиру, покатившего налево на Рафаэла Леау, который шикарным разрезающим пасом вывел Тео, реализовавшего выход один на один.

Италия - Серия А . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Перерыв
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Эрнандес – 25'    

В матче первого круга чемпионата Италии команды сыграли вничью со счётом 2:2. Дублем отметился Оливье Жиру и по голу забили Маттео Политано, а также Джакомо Распадори.

На данный момент «Милан» после 23 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на третьем месте с 49 очками. «Наполи» находится на девятой строчке с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 60 очков.

Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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