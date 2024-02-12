Лоськов: зарплата в 12 тысяч рублей — это неправильно. Энтузиасты вымерли, как динозавры

Экс-полузащитник сборной России и тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос о том, почему в российском футболе стало намного меньше ярких, неординарных личностей.

«Я думаю, тут всё идёт с детства, со школы. Таких энтузиастов, которые были при Союзе, почти не осталось, вымерли, как динозавры. Сейчас что-то стараются менять в лучшую сторону, но не всё сразу.

Моё мнение: в школах должны работать футбольные люди. Люди с футбольным прошлым, опытом. Сейчас появилось много молодых ребят, решивших стать тренерами. Пошли отучились, получили лицензию — и вперёд. А детский тренер — это отдельная каста. Должно быть призвание у человека. Оно не у всех есть. Поэтому таких тренеров нужно беречь. Платить достойную зарплату и развивать регионы. Там очень много ребят прозябает. В Москве или Краснодаре создаются хорошие условия для работы, но страна у нас большая, огромная.

Нужно проводить больше турниров в регионах, таких как «Локобол». Там много детских тренеров ещё осталось, которые ещё на энтузиазме работают. Потому что зарплата в 12 тысяч рублей — это неправильно. Сами поедьте, поспрашивайте, как обстоит дело в глубинке. А там талантов больше, чем здесь, в Центральной России», — сказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Экс-полузащитник Дмитрий Лоськов в своей футбольной карьере выступал за «Ростсельмаш», московский «Локомотив» и раменский «Сатурн», провёл 25 матчей за сборную России, в которых забил два гола, дважды выигрывал чемпионат, трижды — Кубок и дважды — Суперкубок России. 12 февраля тренеру «Локомотива» исполняется 50 лет.

Полностью интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате» в 12:00.