Дмитрий Лоськов: немцы хотели тупо денег заработать в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов рассказал, что произошло в апреле 2022-го, когда его с Олегом Пашиным убрали из штаба «Локо».

«Нас убрали из команды, и всё. Объяснили оптимизацией, и нас перевели в академию. Мы смотрели команды, которые уже подходили к молодёжному составу: ЮФЛ-3, ЮФЛ-2, ЮФЛ-1. И молодёжку курировали. Со временем поняли, что это был хороший опыт. Мы углубились в академию, увидели все плюсы, минусы. Повторюсь: всё, что ни делается, — к лучшему. Лучше нам было находиться подальше от этой немецкой схемы.

Понятно, что они хотели тупо денег заработать. Люди пришли и просто заставку поменяли — с «Лейпцига» на «Локомотив». А футбол-то у нас совсем другой. И школы другие, академии. Но в это же надо углубляться, а они всё под одну гребёнку стричь пытались», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.