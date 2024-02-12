Дмитрий Лоськов: перед «золотым» матчем «Локо» с ЦСКА Сёмин удивил

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов вспомнил, как его удивил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин перед «золотым» матчем с ЦСКА в 2002 году.

«Перед «золотым» матчем в 2002 году Сёмин удивил. У нас обычно теория перед отъездом на стадион занимала минут 20. Сёмин называл состав, рассказывал, как мы играем, как соперник. А тогда мы так же пришли, сели. Сёмин зашёл: «Чего сидите? Состав тот же, играем так же. Встали и поехали. Если будете играть так же, как до этого, — победим». Вот это был шок для всех, для меня — точно. Это психология тренера — в этом его мудрость и заключается», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

12 февраля 2024 года экс-полузащитнику «Локомотива» и сборной России Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет.