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В «Ростове» отреагировали на информацию о подписании контракта с Глушаковым

В «Ростове» отреагировали на информацию о подписании контракта с Глушаковым
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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» отреагировала на слухи о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что футболист подпишет контракт с ростовчанами до окончания сезона, а затем войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина.

«Ну внимательнее в следующий раз смотрите, где читаете информацию», — написала пресс-служба «Ростова» в ответ на комментарий болельщика в телеграм-канале.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

Сегодня, 12 февраля, «Ростов» объявил о том, что футболист покинул расположение клуба.

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