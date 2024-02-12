Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов раскрыл обстоятельства несостоявшегося трансфера в «Спартак»

«Было одно приглашение, в начале 2000-х. Тогда в «Спартаке» работали Червиченко, Шикунов из Ростова. Они собирали команду, а я на тот момент был в Германии, проходил реабилитацию в отпуске. Позвонил Червиченко, поговорили и больше к этому не возвращались. Это был предварительный разговор, до конкретики дело не дошло. Да и я вряд ли ушёл бы из «Локомотива». Только если за границу», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 12 февраля, тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Во время профессиональной карьеры игрока Лоськов выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Сатурн».