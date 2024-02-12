Илкай Гюндоган впервые в карьере отдал более 10 результативных передач за один сезон

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган впервые в своей профессиональной карьере сделал более 10 результативных передач в рамках одного сезона. Об этом сообщает Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Гранадой» Илкай отдал голевую передачу на Роберта Левандовского. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. За сине-гранатовых 33-летний немецкий полузащитник выступает с прошлого лета. В испанский клуб он перебрался из «Манчестер Сити», за который играл с 2016 по 2023 год.

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С «Барселоной» Гюндогана связывает контракт до лета 2025 года, при этом стороны могут продлить соглашение ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Илкая в € 18 млн.