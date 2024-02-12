«Барселона» провалилась с 19-й командой Ла Лиги. Не спас даже дубль Ямала

Отставание от «Реала» составляет… Кажется, можно уже и не считать.

Важное событие для фанатов «Барселоны»: в основу вернулся тер Штеген, который пропустил три месяца из-за травмы. Вратарь был одним из ключевых футболистов команды, когда она брала чемпионство в прошлом сезоне. А на этот раз матч получился достаточно курьёзным, в том числе – для тер Штегена.

Правда, открыли счёт всё-таки хозяева. Левандовски уже традиционно запорол несколько отличных моментов, а затем Канселу позволил замкнуть другому футболисту. 16-летний Ямал успел рвануть к дальней штанге и забить в пустые ворота. Это второй гол для вингера сборной Испании в Ла Лиге.

А вот другой юный футболист «Барсы» в первом тайме стал героем удивительного эпизода. Кубарси сыграл в подкате поднятой ногой и шипами попал в колено Узуни. В этом моменте самым парадоксальным было то, что с одного повтора возникало полное ощущение, что это фол на красную, а с другого ракурса – что и жёлтую давать особо не за что. Судья предпочёл второй вариант.

Ламин Ямал Фото: Alex Caparros/Getty Images

На 41-й минуте Левандовски уже практически забил, но защитник чудом вынес с ленточки. Тот случай, когда поляк всё делал правильно, попал по воротам, но мяч уже принципиально не шёл в ворота. Если что, выпустить в основе нападающего Витора Роке было невозможно, потому что он дисквалифицирован из-за удаления в прошлом туре.

А дальше что-то пошло не так. «Барселона» в матче с 19-й командой Ла Лиги вместо 1:0 получила 1:2. Причём проявил себя Пельистри, которого «Гранада» арендовала у «МЮ». Сначала вингер отдал голевую передачу на Рикарда Санчеса. Ну а после перерыва Пельистри отличился уже сам, замкнув прострел на дальней штанге. Первый гол уругвайца в Европе.

Факундо Пельистри Фото: Alex Caparros/Getty Images

Дальше события развивались молниеносно. Получилось так, что за шесть минут было забито три гола. Левандовски сравнял счёт – второй тур подряд ему ассистирует Гюндоган. И практически сразу «Гранада» снова вышла вперёд. Гол получился редким: вратарь «Барселоны» после удара Микеля одной рукой совершил сейв, а другой (после рикошета от штанги) забросил мяч себе в ворота.

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«Барселона» в этом сезоне поражает тем, что по разнице допущенных/созданных xG является лучшим клубом Ла Лиги (нет, это не шутка, а статистика FBref). И при этом команда едва ли не хуже всех топ-клубов Европы контролирует ход матча. И всё же отыграться у «Барселоны» получилось. Помог дальний удар Ямала – вратарь «Гранады» достаточно нелепо пустил в ближний угол. Хотя было весьма похоже, что гол нужно было отменять из-за фола, но VAR посчитал, что Ямал отобрал мяч допустимо.

На большее каталонцев не хватило. Удивительно, но Хави снова не смог справиться с «Гранадой» – одна из двух команд в Испании, которая не покорилась ему (вторая – «Райо Вальекано») ни разу.