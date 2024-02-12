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Сёмин: приход Лоськова в «Локомотив» — самый лучший трансфер за всю историю клуба

Сёмин: приход Лоськова в «Локомотив» — самый лучший трансфер за всю историю клуба
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Дмитрия Лоськова лучшим приобретением московского клуба за всю историю. Напомним, сегодня, 12 февраля 2024 года, Лоськову исполняется 50 лет.

«Приход Лоськова в «Локомотив» — самый лучший трансфер за всю историю клуба. Он игрок, который своим талантом изменил структуру и игровую модель команды. Хотя Лоськов футболист с большим индивидуальным талантом, он всегда работал на команду. Свой талант и индивидуальные качества Дмитрий вкладывал на благо команды.

Лоськов оказал самое большое влияние на болельщиков: их стало больше, потому что в игре «Локомотива» стало больше импровизации и неожиданных моментов. Прекрасно помню, как и все болельщики «Локомотива», матч с «Интером» и его блестящую игру. Матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов, «Золотой» матч с ЦСКА и его решающий гол. Конкретными результативными действиями он влюбил в себя армию любителей футбола. Это было самое главное в его профессиональной карьере. «Локомотив» был командой Лоськова, командой, в которой он мог проявить себя по максимуму.

Лоськов — человек, который заставлял своей игрой ходить на стадионы огромное количество людей. Он сделал большую историю и внёс большой вклад в российский футбол.

Желаю Дмитрию крепкого здоровья, новых свершений и ощущений в своей любимой профессии, новых успехов. Самое главное, чтобы на это хватило здоровья», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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