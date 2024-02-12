Сёмин: приход Лоськова в «Локомотив» — самый лучший трансфер за всю историю клуба

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Дмитрия Лоськова лучшим приобретением московского клуба за всю историю. Напомним, сегодня, 12 февраля 2024 года, Лоськову исполняется 50 лет.

«Приход Лоськова в «Локомотив» — самый лучший трансфер за всю историю клуба. Он игрок, который своим талантом изменил структуру и игровую модель команды. Хотя Лоськов футболист с большим индивидуальным талантом, он всегда работал на команду. Свой талант и индивидуальные качества Дмитрий вкладывал на благо команды.

Лоськов оказал самое большое влияние на болельщиков: их стало больше, потому что в игре «Локомотива» стало больше импровизации и неожиданных моментов. Прекрасно помню, как и все болельщики «Локомотива», матч с «Интером» и его блестящую игру. Матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов, «Золотой» матч с ЦСКА и его решающий гол. Конкретными результативными действиями он влюбил в себя армию любителей футбола. Это было самое главное в его профессиональной карьере. «Локомотив» был командой Лоськова, командой, в которой он мог проявить себя по максимуму.

Лоськов — человек, который заставлял своей игрой ходить на стадионы огромное количество людей. Он сделал большую историю и внёс большой вклад в российский футбол.

Желаю Дмитрию крепкого здоровья, новых свершений и ощущений в своей любимой профессии, новых успехов. Самое главное, чтобы на это хватило здоровья», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.