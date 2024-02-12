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Форвард «Атлетико» Мората избежал разрыва крестообразных связок

Форвард «Атлетико» Мората избежал разрыва крестообразных связок
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (0:1), сообщает официальный сайт «матрасников». Напомним, Мората в концовке первого тайма оказался на газоне после повреждения колена. Он не смог доиграть до перерыва и досрочно ушёл в раздевалку.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Утром в понедельник он прошёл МРТ, чтобы определить степень травмы, и в заключении медицинской службы указано, что у него «ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена». Он ожидает дальнейшего лечения», — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний испанец принял участие в 33 матчах «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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