Невилл: сейчас «Арсенал» ближе к «Манчестер Сити», чем «Ливерпуль»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл полагает, что лондонский «Арсенал» на сегодняшний день выглядит лучше «Ливерпуля», возглавляющего турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

«Арсенал» сейчас ближе всего к «Манчестер Сити». У «Ливерпуля» отличный менеджер, но я чувствую, что «канониры» всё-таки чуточку сильнее. В прошлом сезоне я не верил, что «Арсенал» выиграет Премьер-лигу. В этом могут», — приводит слова Невилл Sky Sports.

После 24 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. В матче 23-го тура АПЛ команда Микеля Артеты обыграла мерсисайдцев со счётом 3:1.