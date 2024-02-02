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Каррагер рассказал, как Невилл отреагировал на новость об уходе Клоппа

Каррагер рассказал, как Невилл отреагировал на новость об уходе Клоппа
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер рассказал, что экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подшутил над ним после объявления Юргена Клоппа об уходе из мерсисайдского клуба.

«Я проснулся и увидел новости. Невилл написал мне, что катается на лыжах. Хотите, прочту его сообщение? «Я в Куршевеле, ваш тренер уходит, а вы будете страдать ещё 30 лет!» — приводит слова Каррагера издание Daily Mail.

Напомним, на прошлой неделе Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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