Василий Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин сравнил московский «Спартак» с кипящей кастрюлей на фоне ситуации между капитаном Георгием Джикией и главным тренером Гильермо Абаскалем. Ранее агент футболиста заявлял, что Джикия покинет «Спартак», если у руля команды останется испанский тренер.

«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается её приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством испанца. Абаскаль говорил в СМИ о нежелании использовать двух левоногих центральных защитников одновременно.