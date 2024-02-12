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Василий Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей

Василий Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин сравнил московский «Спартак» с кипящей кастрюлей на фоне ситуации между капитаном Георгием Джикией и главным тренером Гильермо Абаскалем. Ранее агент футболиста заявлял, что Джикия покинет «Спартак», если у руля команды останется испанский тренер.

«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается её приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством испанца. Абаскаль говорил в СМИ о нежелании использовать двух левоногих центральных защитников одновременно.

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