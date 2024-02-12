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Тен Хаг: Дало — отличный футболист, умеющий быстро прогрессировать

Тен Хаг: Дало — отличный футболист, умеющий быстро прогрессировать
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на критику со стороны болельщиков и журналистов в адрес флангового защитника своей команды Диогу Дало.

«Критика в адрес Дало? Критикуют всех, но Диогу — отличный футболист, умеющий быстро прогрессировать. Он может играть на любой позиции в защите. Его кроссы — отличное оружие. Ко всему этому Диогу умеет забивать, а его оборонительные навыки совершенствуются изо дня в день. Я очень доволен им», – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл 31 матч за «красных дьяволов», в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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