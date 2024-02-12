Полузащитник «Локомотива» Куликов отыграл один тайм за «Родину»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов отыграл один тайм за «Родину» в первом матче группового этапа с «Кызыл Жар» (0:2, идёт второй тайм) на турнире «Кинопоиск FNL CAMP».

Фото: t.me/fnleagueofficial

Напомним, ранее главный операционный и спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин заявил, что клуб подпишет Куликова, но пока официально о трансфере команда не объявила.

25-летний россиянин является воспитанником железнодорожников и перебрался в основную команду в январе 2020 года. В нынешнем сезоне Куликов сыграл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 297 минут. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.