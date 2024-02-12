Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Куликов отыграл один тайм за «Родину»

Полузащитник «Локомотива» Куликов отыграл один тайм за «Родину»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов отыграл один тайм за «Родину» в первом матче группового этапа с «Кызыл Жар» (0:2, идёт второй тайм) на турнире «Кинопоиск FNL CAMP».

Фото: t.me/fnleagueofficial

Напомним, ранее главный операционный и спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин заявил, что клуб подпишет Куликова, но пока официально о трансфере команда не объявила.

25-летний россиянин является воспитанником железнодорожников и перебрался в основную команду в январе 2020 года. В нынешнем сезоне Куликов сыграл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 297 минут. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
В «Родине» рассказали, будет ли клуб подписывать контракт с Куликовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android