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В «Родине» рассказали, будет ли клуб подписывать контракт с Куликовым

В «Родине» рассказали, будет ли клуб подписывать контракт с Куликовым
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Главный операционный и спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин рассказал, когда клуб подпишет контракт с полузащитником «Локомотива» Даниилом Куликовым.

«Будем ли подписывать контракт? Мы обычно не поворачиваем назад, если уже пожали руки. Договорённости у нас с самим игроком есть, от «Локомотива» нет возражений, чтобы он приехал к нам. В начале недели будет процедура урегулирования формальностей, думаю, это займёт несколько дней», – приводит слова Зинина Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что московская «Родина» ведёт переговоры с «Локомотивом» по переходу полузащитника Даниила Куликова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Даниил Куликов провёл четыре матча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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