«Реал» хочет продлить контракт с Лукасом Васкесом — Relevo

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с футболистом команды Лукасом Васкесом до лета 2025 года, сообщает Relevo.

32-летний Васкес является воспитанником «сливочных», откуда один раз отдавался в аренду в «Эспаньол». Уже летом 2015 года был переведён в основную команду и в общей сложности сыграл за «Реал» 334 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 забитыми мячами и 61 голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 5 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В составе «сливочных» Лукас выиграл четыре раза Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, по три раза – клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Ла Лигу, а также один раз – Кубок Испании.