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«Астон Вилла» продлила контракт с одним из лидеров атаки

«Астон Вилла» продлила контракт с одним из лидеров атаки
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Ямайский вингер Леон Бэйли продлил трудовое соглашение с «Астон Виллой». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. По информации источника, новый контракт атакующего игрока будет рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией продления на год.

Фото: ФК «Астон Вилла»

Бэйли выступает за «Астон Виллу» с 2021 года. С этого времени ямаец появился на поле в 87 играх, отметившись 16 забитыми мячами. Ранее футболист играл за бельгийский «Генк» и немецкий «Байер».

В нынешнем сезоне вингер провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Предыдущее соглашение игрока с нынешним клубом было рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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