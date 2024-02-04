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Уоткинс — первый игрок в топ-5 лиг Европы, забивший 10 голов и отдавший 10 ассистов

Уоткинс — первый игрок в топ-5 лиг Европы, забивший 10 голов и отдавший 10 ассистов
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Нападающий английской «Астон Виллы» Олли Уоткинс стал первым футболистом в топ-5 лиг Европы, забивший 10 голов и отдавший 10 результативных передач в нынешнем сезоне, сообщает Squawka.

Уоткинс является воспитанником «Эксетеры», а летом 2017 года перебрался в «Брентфорд». Уже осенью 2020 года он перешёл в «Астон Виллу», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 34 млн.

В нынешнем сезоне Уоткинс сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. При этом рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет € 60 млн. На данный момент после 23 сыгранных матчей АПЛ «Астон Вилла» находится на четвёртом месте с 46 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», у которого 51 очко.

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