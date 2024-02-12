Наумов: Миранчук стал увереннее играть, он очень нужен «Аталанте»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук стал увереннее играть. Чего ему не хватало, так это уверенности в своих силах. Алексей стал брать игру на себя, уже не боится обострять. Это всё очень позитивно сказывается на его игре. У Миранчука и так мастерства хватало, а уверенности не было. Если так и дальше будет продолжаться, у него ещё лучше сложится карьера.

Поменять мнение Гасперини — дорогого стоит. Это большое достижение Миранчука. Редко кому это удаётся сделать. Когда Гасперини ставит крест на игроке, то это конец карьеры для футболиста. Я боялся, что и с Миранчуком такое произойдёт. Сейчас Алексей очень нужен «Аталанте». Я рад за него», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.