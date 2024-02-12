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В «Тоттенхэме» уверены, что Постекоглу откажет «Ливерпулю» ради «шпор» — The Telegraph

В «Тоттенхэме» уверены, что Постекоглу откажет «Ливерпулю» ради «шпор» — The Telegraph
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В «Тоттенхэме» уверены, что главный тренер Ангелос Постекоглу откажет «Ливерпулю» ради «шпор», сообщает The Telegraph.

По информации источника, австралийский специалист входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» после ухода летом Юргена Клоппа. Однако в лондонском клубе уверены, что Постекоглу не присоединится к мерсисайдцам и предпочтёт развивать то, что уже сделал в «шпорах».

Также сообщается, что у Ангелоса четырёхлетний контракт, который предполагает множество бонусов и увеличение зарплаты при достижении определённых условий. Ожидается, что выход в Лигу чемпионов принесёт тренеру существенную сумму.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте с 47 очками.

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