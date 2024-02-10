Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: введение синей карточки уничтожит футбол!

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал слухи о том, что в скором времени в футболе может быть введена синяя карточка, предусматривающая удаление игрока с поля на 10 минут.

«Знаете, что случится с футболом, если одна из команд будет играть вдесятером на протяжении десяти минут? Он будет уничтожен!

В таком случае команды будут просто пытаться потратить игровое время, дожидаясь, когда их игрок вернётся на поле. Не знаю, как карточка другого цвета должна что-то изменить. Решение есть — покажите жёлтую карточку или сразу удалите футболиста с поля. Это всё уже есть в правилах.

В других видах спорта пытаются ввести правила для того, чтобы ускорить игру, но мы почему-то идём другим путём, я не понимаю этого», — приводит слова Постекоглу The Sun.

Напомним, согласно имеющейся информации, синяя карточка будет предъявляться игрокам в случае, если они совершат преднамеренный фол или проявят несогласие с официальным представителем матча.