Главный тренер «Баварии» Томас Тухель был крайне разочарован игрой своей команды в матче 21-го тура чемпионата Германии с «Байером» (0:3), сообщает Bayern & Germany в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, специалист был недоволен тем, как игроки реализовали на поле его тактические рекомендации, которые хорошо работали на тренировках. Отмечается, что, независимо от того, что произойдёт с Тухелем, летом в составе ожидаются перемены. Главную вину руководство мюнхенского клуба возлагает на футболистов, считая, что команду сложно тренировать и некоторые игроки не подходят.

Также сообщается, что «Бавария» не планирует увольнять Тухеля до конца сезона.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.

В Норвегии забили гол со своей половины поля: