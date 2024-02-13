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«Бавария» не планирует увольнять Тухеля до конца сезона

«Бавария» не планирует увольнять Тухеля до конца сезона
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель был крайне разочарован игрой своей команды в матче 21-го тура чемпионата Германии с «Байером» (0:3), сообщает Bayern & Germany в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Станишич – 18'     2:0 Гримальдо – 50'     3:0 Фримпонг – 90+5'    

По данным источника, специалист был недоволен тем, как игроки реализовали на поле его тактические рекомендации, которые хорошо работали на тренировках. Отмечается, что, независимо от того, что произойдёт с Тухелем, летом в составе ожидаются перемены. Главную вину руководство мюнхенского клуба возлагает на футболистов, считая, что команду сложно тренировать и некоторые игроки не подходят.

Также сообщается, что «Бавария» не планирует увольнять Тухеля до конца сезона.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.

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