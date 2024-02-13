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Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс сравнил Юргена Клоппа с Арсеном Венгером

Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс сравнил Юргена Клоппа с Арсеном Венгером
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Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Грэм Сунесс сравнил главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

«Венгер никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Переоценивают этот турнир или нет, но Клопп-то его выиграл. Под его руководством «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Думаю, тренер, побеждавший в Лиге чемпионов, может называться легендарным», — приводит слова Сунесса talkSPORT.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/2019, обыграв в финале «Тоттенхэм». В конце января Юрген Клопп объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона. Арсен Венгер ушёл из «Арсенала» в 2018 году и больше не занимался тренерской деятельностью.

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