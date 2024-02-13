Стало известно, чем займётся Юрген Клопп после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который покинет клуб после окончания нынешнего сезона, планирует заняться строительством, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, Клопп строит два новых объекта, один из которых находится на его родине в Висбадене, недалеко от Майнца. Юрген также строит дом на Майорке, так как Белеарские острова являются его любимым местом для отдыха.

Сообщается, что дом в Германии строится для того, чтобы Клопп и его жена Улла чаще могли быть рядом с семьёй, поскольку недавно они впервые стали бабушкой и дедушкой. В июне 2022 года Клопп заплатил за роскошную недвижимость огромные 3,4 миллиона фунтов стерлингов, приобретя её у швейцарского бизнесмена и художника Рольфа Кни. Но, учитывая его работу в «Ливерпуле», до сих пор именно супруга отвечала за организацию строительства.

Клопп сообщил семье, что во время паузы в тренерской работе хочет сам взяться за руководство строительством, так как процесс сильно отстаёт от графика. Планы строительства включают в себя ирригационную систему, а также современный сад стоимостью в несколько миллионов фунтов.