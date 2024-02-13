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«Барселона» предложила де Йонгу новый контракт с уменьшением зарплаты — журналист Ромеро

«Барселона» предложила де Йонгу новый контракт с уменьшением зарплаты — журналист Ромеро
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Руководство «Барселоны» предложило новый контракт 26-летнему атакующему полузащитнику Френки де Йонгу. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое трудовое соглашение для нидерландского футболиста подразумевает уменьшение его заработной платы, однако её размер не называется. Подчёркивается, что де Йонг должен ответить на данное предложение в течение нескольких недель.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующий контракт де Йонга рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» хочет оставить полузащитника в клубе до 2029 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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